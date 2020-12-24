25 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplandı! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Gündem mutasyon ve aşı

Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplandı! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Gündem mutasyon ve aşı

Son dakika haberine göre bugün saat 17.00'de toplandı. Gündemde mutasyon ve aşı var. Peki yeni tavsiye kararları alınacak mı? Toplantının ardından açıklama yapacak. A Haber muhabiri Ece Altuğ, konuyla ilgili detayları canlı yayında aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
ABONE OL
Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplandı! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Gündem mutasyon ve aşı

Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılan toplantının ardından , saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

GÜNDEMDE MUTASYON VE AŞI VAR
, koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün 'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

SON 24 SAATTE 19 BİN 650 YENİ VAKA
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 650 yeni vaka, 3 bin 192 yeni hasta tespit edildi, 259 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 34 bin 492 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

"AKTİF VAKA SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRİCİ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 4 ildeki son durumu açıkladı! Sevindiren gelişme! SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA 4 İLDEKİ SON DURUMU AÇIKLADI! SEVİNDİREN GELİŞME!
Son dakika: Bakan Koca uyardı! Ev içi bulaşma oranında korkutan yükseliş SON DAKİKA: BAKAN KOCA UYARDI! EV İÇİ BULAŞMA ORANINDA KORKUTAN YÜKSELİŞ
Son dakika: Bakan Koca il il açıkladı! İşte vakalardaki son durum! SON DAKİKA: BAKAN KOCA İL İL AÇIKLADI! İŞTE VAKALARDAKİ SON DURUM!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA