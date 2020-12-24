Son dakika: Bilim Kurulu bugün toplandı! Yeni tavsiye kararları alınacak mı? Gündem mutasyon ve aşı

GÜNDEMDE MUTASYON VE AŞI VAR

Bilim Kurulu, koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.