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Son dakika | Terör örgütüne sahayı dar edecekler: Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı

Son dakika haberi...:"Dün 3 bin 251 personel ile İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı."

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Son dakika | Terör örgütüne sahayı dar edecekler: Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı

İçişleri Bakanı Soylu:"Dün 3 bin 251 personel ile Van İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı."

Son dakika: Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı SON DAKİKA: YILDIRIM-17 BESTA OPERASYONU BAŞLADI

"YILDIRIM BESTLER-17 OPERASYONU BAŞLADI"

Bakan Soylu "Geçtiğimiz yıllarda da bu toplantılarımızı gerçekleştirdik ve bunu alışkanlık haline getirdik. 2021'de plan, programlarımızı değerlendirmek üzere hep birlikteyiz.

Konuşmamın bu bölümünde dün akşam itibariyle 3251 personelle birlikte sahaya sızan Van Asayiş Jandarma Bölge Komutanlığımızın koordinasyonunda yürütülen JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımızın içinde bulunan Yıldırım-17 Besta operasyonu başladı.

Terör, göç, uyuşturucu artık herkesin sorunudur.

Teknolojik imkanlar güvenliği temsil etmekle yükümlü kurumlara yardım ettiği gibi yeni tehditler de oluşturuyor.

Kimya gelişiyor, ama her yıl 50'den fazla yeni sentetik uyuşturucu AB Erken Uyarı Sistemi tarafından ilk kez keşfediliyor.

Siber Suçlar denilen bir suç türü çıktı.

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