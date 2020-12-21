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Son dakika: Bakan Koca il il açıkladı! İşte vakalardaki son durum!

Son dakika haberi... paylaşımında ", , , illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: Bakan Koca il il açıkladı! İşte vakalardaki son durum!

paylaşımında ", , , illerimizde salgının seyri ile ilgili tedbirleri ele aldık. sayıları düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyum netice veriyor. Mücadeleye ısrarla devam edelim." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;

Valiliklerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla illerimizin durumunu tekrar gözden geçirdik. Günlük vaka düşüşlerimiz devam ediyor. Bu durum hastane ve yoğun bakım yüklerinde de yansıyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor.

Bursa: Günlük vaka sayısında son bir hafta içinde %50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %73.

Konya: Vaka düşüşü %50, yatak doluluğu %52, yoğun bakım doluluğu %66.

Kayseri: Vaka düşüşü %35, yatak doluluğu %58, yoğun bakım doluluğu %67.

Tekirdağ: Vaka düşüşü %60, yatak doluluğu %43, yoğun bakım doluluğu %59.

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