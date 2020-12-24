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Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama

merkezli 12 ilde düzenlenen narko kafes operasyonunda gözaltına alınan 77 kişiden 35'i tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda 69 kilogram esrar, 3 bin 806 hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 13 tabanca ve 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 138 fişek, 16 şarjör, 2 muşta, 'ye ait 2 yasaklı yayın, terör örgütü 'yı simgeleyen bez parçası, 4 sahte banknot ile 80 dijital materyal ele geçirildi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 24.12.2020 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020
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Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik , , , , Aydın, , , , , , ve 'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 77 şüphelinin yakalanmasına için "narko kafes 1 ve narko kafes 2 operasyonları" düzenledi.

Toplam 933 güvenlik görevlisinin katılımıyla 26 Kasım-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonda 77 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 69 kilogram esrar, 3 bin 806 uyuşturucu hap, 240 gram eroin, 106 gram metamfetamin, 300 gram kenevir tohumu, 18 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 hassas terazi, ruhsatsız kalaşnikof piyade tüfeği, 13 tabanca ve 3 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 138 fişek, 16 şarjör, 2 muşta, 'ye ait 2 yasaklı yayın, terör örgütü 'yı simgeleyen bez parçası, 4 sahte banknot ile 80 dijital materyal ele geçirildi.

Siirt'e getirilen ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklandı, 38'i serbest bırakıldı.

Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan 4 zanlının ise işlemine henüz başlanmadı.

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