Siirt merkezli narko kafes operasyonları: 35 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik Siirt, Batman, İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla, Ankara, Çanakkale, Hatay, Bingöl, Edirne ve Kayseri'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 77 şüphelinin yakalanmasına için "narko kafes 1 ve narko kafes 2 operasyonları" düzenledi.