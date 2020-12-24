15 Temmuz'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci sanıklara hapis cezası

Heyet, sanıklar Esen, Bekhan ve Torunoğlu'nun "tutuklu kaldıkları süreyi, darbe teşebbüsüne muhtelif yerlerde karışan kimi askeri personelin kaçak olmasını ve kaçma şüphelerinin bulunmasını" dikkate alarak, tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Uzman çavuş olan diğer 21 sanığı "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum eden heyet, bu sanıkların, "yaklaşık 4,5 yıldır tutuklu olmalarını, hüküm kesinleşinceye kadar masumiyet karinesinden faydalanacak olmalarını ve dosyanın ikinci defa temyiz sürecini" dikkate alarak tahliye edilmelerine hükmetti.