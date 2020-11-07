Narko ve PÖH ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: 48 şüpheli gözaltında





ŞAFAK BASKININDA 48 ŞÜPHELİNİN SORGULAMASI DEVAM EDİYOR

Operasyon kapsamında daha önce tutuklanan ve şafak baskınında gözaltına alınan şüphelilerden uyuşturucu madde satın alan 35 şüpheli, temin ettikleri uyuşturucu maddeler ile yakalandı. Operasyonda yakalanan 35 şüpheli uyuşturucu madde kullanmak, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yasal işlem yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda cezaevinde bulunan 4 şüpheli ile birlikte toplamda 9 şüpheli emniyet müdürlüğündeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilecek.



Operasyon ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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