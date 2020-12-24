KYK personel alımı ne oldu? KYK 500 yurt yönetim memuru alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar nelerdir?
KYK memur alımı başvuru ne zaman başlayacak? 500 personel alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ilanın yayımlanmasının ardından gözler başvuru tarihine çevrilmişti. Memur alımına ilişkin tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Yurt yönetim memuru alımına ilişkin detayları sizler için yazımızda ele aldık. Peki, KYK personel alımı ne oldu? KYK 500 yurt yönetim memuru alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar nelerdir? İşte cevaplar...
Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılacak 500 personel alımı için ilan yayımlandı. Yurt yönetim memuru kadrosuna yapılacak personel alımının detayları merak ediliyor. Başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, alımlara ilişkin merak edilenleri haberimizde toparladık. Peki, KYK personel alımı ne oldu? KYK 500 yurt yönetim memuru alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...
KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
KYK memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
* Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır).
* Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi).
KYK 500 MEMUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şu şekilde:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
* 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
* Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
* Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
* Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
* Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
* Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.