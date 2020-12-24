Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yapılacak 500 personel alımı için ilan yayımlandı. Yurt yönetim memuru kadrosuna yapılacak personel alımının detayları merak ediliyor. Başvuruların başlamasına sayılı günler kaldı. Başvuru süreci için geri sayım başlarken, alımlara ilişkin merak edilenleri haberimizde toparladık. Peki, KYK personel alımı ne oldu? KYK 500 yurt yönetim memuru alımı başvuru ne zaman başlıyor? Şartlar nelerdir? İşte merak edilenler...

KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK memur alımı başvuruları 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.