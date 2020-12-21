Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat... İstihdam seferberliği kapsamında, kamu ve özel sektör binlerce personel-memur alımı yapacak. Kamuda en çok alımı yapacak kurum Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler olacak. İşte binlerce kişiye yeni iş kapısı olacak alımların ayrıntıları...