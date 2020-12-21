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Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat
Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat... İstihdam seferberliği kapsamında, kamu ve özel sektör binlerce personel-memur alımı yapacak. Kamuda en çok alımı yapacak kurum Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler olacak. İşte binlerce kişiye yeni iş kapısı olacak alımların ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 09:18
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