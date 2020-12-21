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Haberler Galeri Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat... İstihdam seferberliği kapsamında, kamu ve özel sektör binlerce personel-memur alımı yapacak. Kamuda en çok alımı yapacak kurum Emniyet Genel Müdürlüğü ve üniversiteler olacak. İşte binlerce kişiye yeni iş kapısı olacak alımların ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 21.12.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 09:18
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Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

Binlerce kişiye kamuda ve özel sektörde yeni iş alanları açılıyor. Hangi kurum kaç personel-memur alımı yapacak? İşte yeni istihdam seferberliğinin ayrıntıları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

TRT Haber'de yer alan habere göre; Kamuda istihdam alanları; En çok emniyet genel müdürlüğü ve üniversitelere alım yapılacak.

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Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 8 BİN POLİS

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Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI: 500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL

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Kamu personel alımı | İŞKUR memur alımı 2020 | Binlerce alım yapılacak! Memur olmak isteyenler dikkat

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ: 361 SÖZLEŞMELİ PERSONEL