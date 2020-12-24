Son dakika: Yeni Başsavcılar belli oldu! İşte İstanbul'a atanan Başsavcı

Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz İstanbul'a atandı.

HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz getirildi.

İrfan Fidan'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz atandı.

Yüksel Kocaman'ın Yargıtay üyesi seçilmesi nedeniyle boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça atandı. Akça'dan boşalan Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine ise Gökhan Karaköse getirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak atandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü atandı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'na Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yaptı. Ankara Batı Başsavcılığı döneminde FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü merkezli soruşturmaları yürüttü. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Yılmaz, 8 Temmuz 2019'da Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

AHMET AKÇA KİMDİR?

1973 Yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı.1991 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1995 yılında mezun oldu 1997 yılında, Hakim adaylığına başladı. 1999 Yılı Temmuz ayında Tavşanlı Cumhuriyet Savcısı olarak göreve başlayan Akça sırasıyla; Reşadiye, Batman, Karaman, Şişli ve İstanbul Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulundu. 2012 Yılında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Dört yıllık bir görevin sonunda Haziran 2016 Kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Ekim 2017'de Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Genelkurmay Başkanlığı eksenli 15 Temmuz darbe soruşturmalarını yürüttü. 25 Temmuz 2018'de Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. Ahmet Akça evli ve iki çocuk babası.

GÖKHAN KARAKÖSE KİMDİR?

1978 yılında Ankara'da doğan 1999 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 2002 yılından itibaren sırasıyla Beyşehir, Darende, Şereflikoçhisar, Düzce ve İnebolu Savcılığı görevlerinde bulundu. 8 Kasım 2012'de Adalet Bakanlığı İç Denetim Birimi'ne İç Denetçi olarak atandı. Türkiye Ortadoğu Amme İdare Enstitüsü'nde 53. Dönem üst düzey kamu diplomasisi eğitim programını tamamladı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimini tamamladı. 27 Şubat 2014'te Türkiye Adalet Akademisi'nde daire başkanı olarak görevlendirildi. 25 Temmuz 2018 tarihli HSK kararnamesi ile Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda atandı. HSK 1. Dairesi'nin 4 Temmuz 2019 tarihli kararı ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu üyeliğine seçildi. Karaköse evli ve üç çocuk babası.