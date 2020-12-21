Son dakika: İstanbul'daki vakalarda son durum açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Bakan Koca "Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72." ifadelerini kullanmıştı.