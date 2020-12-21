Son dakika: İstanbul'daki vakalarda son durum açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu
Türkiye'de son dönemde alınan tedbirler kapsamında koronavirüs kaynaklı vaka ve can kaybı sayısı giderek azalıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya en hızlı vaka düşüşü yaşanan ilçeleri de açıkladı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EN HIZLI DÜŞÜŞ YAŞANAN İLÇELERİ DUYURDU
Vali Yerlikaya açıklamasında "En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca geçtiğimiz hafta İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'ndeki son durumu paylaşmıştı.
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI DA PAYLAŞMIŞTI
Bakan Koca "Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72." ifadelerini kullanmıştı.