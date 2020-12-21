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Son dakika: İstanbul'daki vakalarda son durum açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

Türkiye'de son dönemde alınan tedbirler kapsamında kaynaklı ve can kaybı sayısı giderek azalıyor. Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki pozitif vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü açıkladı. Vali Yerlikaya en hızlı vaka düşüşü yaşanan ilçeleri de açıkladı.

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Giriş Tarihi: 21.12.2020 Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
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Son dakika: İstanbul'daki vakalarda son durum açıklandı! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu

Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada İstanbul hakkında müjdeli bir haber verdi. Yerlikaya, İstanbul'daki pozitif sayısının geçen haftaya göre yüzde 40 düştüğünü açıkladı.

EN HIZLI DÜŞÜŞ YAŞANAN İLÇELERİ DUYURDU

Vali Yerlikaya açıklamasında "En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz: #Arnavutköy #Beyoğlu #Avcılar" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca geçtiğimiz hafta İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli'ndeki son durumu paylaşmıştı.

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANLARINI DA PAYLAŞMIŞTI

Bakan Koca "Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı İSTANBUL'DA %67, İZMİR'DE %78, KOCAELİ ve ANKARA'DA %72." ifadelerini kullanmıştı.

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