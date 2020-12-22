İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!

İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim! Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs yasakları ve kısıtlamalar, önemli değişimleri de beraberinde getirdi. Vaka ve ölüm sayılarının en yüksek olduğu İstanbul'da dikkat çeken değişim haritaya yansıdı. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki son durum

Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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