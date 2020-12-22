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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!

İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim! Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs yasakları ve kısıtlamalar, önemli değişimleri de beraberinde getirdi. Vaka ve ölüm sayılarının en yüksek olduğu İstanbul'da dikkat çeken değişim haritaya yansıdı. İşte ilçe ilçe İstanbul'daki son durum

Giriş Tarihi: 22.12.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 10:41
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
Koronavirüs nedeniyle artan vaka ve can kaybının ardından alınan yeni tedbirlerin sonuçları koronavirüs haritasına da yansıdı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, koronavirüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu belirtti.
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.
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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!


İŞTE İSTANBUL'UN İLÇE İLÇE KORONAVİRÜS HARİTASI

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İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!
İstanbul koronavirüs haritası güncel | İstanbul'da dikkat çeken değişim!