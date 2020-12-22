'ANTİ SİYASETLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Ünal, "Açık bir şekilde bir tarafta saray rejimi söylemi üzerinden devletin kurumlarını, siyasal sistemi ve bunların meşruiyetini tartışmaya açan ve buradaki gayri meşru olma iddiaları üzerinden de aslında bir müdahale zemini hazırlayan bir anti siyasetle karşı karşıyayız. Çünkü siyaset kurumu doğası gereği toplumsal meşruiyeti, devletin kurumlarının meşruiyetini temel alır. Yani siyaset kurumunda devlet, devletin kurumları, devletin Anayasası, yasaları meşrudur ve siyaset bu meşruiyet üzerinden yürütülür. Ama anti siyasette ise, eğer siz devletin polisine, hakimine, savcısına, ordusuna gayri meşru diyor ve 'sarayın ordusu', 'sarayın rejimi' ifadesi üzerinden sistematik ve bilinçli olarak terör örgütlerinin söylemine, diline, yani PKK'nın, FETÖ'nün oluşturmak istediği iklime katkı sunuyorsanız, her şeyden önce burada Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir '5'inci kol faaliyetinden', 'bir espiyonaj faaliyetinden' bahsedebiliriz" diye konuştu.