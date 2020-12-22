Her an açıklanabilir! VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM üniversite bursu ne kadar?

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından 2020-2021 yılına ilişkin yükseköğrenim bursu için başvurular alındı. Kurum tarafından yapılan açıklamada, KYK bursunun açıklanmasının ardından değerlendirmelere başlanacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz günlerde KYK sonuçlarının erişime açılmasının ardından VGM bursu için araştırmalar hız kazandı. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 VGM üniversite bursu ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

Sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.