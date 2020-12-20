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Son dakika: Van Başkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

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Giriş: 20.12.2020 08:39
Güncelleme:20.12.2020 08:48
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van Başkale ilçesinde saat 07.32'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.32'de merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.

Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

SON DEPREMLER

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