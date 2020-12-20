Ege Üniversitesi'ndeki taciz skandalında iğrenç detay!

'TACİZ DEĞİL, İLTİFAT ETMİŞ'

Şikâyet: "Bir hastam bana gece WhatsApp'tan mesaj attı. Rahatsızlığımı Z.E.B. hocaya dile getirdim. O da bana 'Seni beğenmiş olamaz mı ben çok çok beğeniyorum' dedi."

Rapor: "İltifat cinsel taciz olarak düşünülmemelidir. Bu sosyal ve medeni bir davranış olup cinsel özgürlüğün ihlâl edildiği söylenemez. Disiplini sağlamak adına kırıcı olmadan, topluluk içerisinde esprili bir dille konuya yaklaştığı Z.E.B'nin ifadesinden anlaşılmaktadır."

Şikâyet: "Z.E.B. hocanın arkamdan sağ omzumdan başlayıp sol kalça bölgeme kadar avuç içi ile hissedilebilecek düzeyde bir temasın olduğunu hissettim. İrkilerek arkamı döndüm. Hoca bana 'Günaydın' diyerek gitti. Arkadaşım H.G. aynadan gördüğünü belirterek 'Seni bas bayağı elledi, ne oluyor' diye reaksiyon gösterdi."

Rapor: "H.G. olayı doğrulamış ise de cinsel saldırı yönündeki suç isnadının büyüklüğü nedeniyle suçun kesin olarak kanıtlanması gerekliliği bulunmakta olup şahidin durumu direkt değil aynadan gördüğünü iddia etmesi ve başkaca bir tanığın bulunmaması karşısında tam ispatın sağlandığı kanaati edinilememiştir."