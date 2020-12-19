Son dakika: Gaziantep'te can kaybı sayısı arttı

İKİ BAKAN OLAY YERİNDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.

Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesine geçti. Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, GAZİANTEP Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve Başhekimlerimizin katılımıyla; ilimizdeki salgın seyrini ve alınan tedbirleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.