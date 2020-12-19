Son dakika: Gaziantep'te can kaybı sayısı arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gaziantep'teki patlamada can kaybının 10'a yükseldiğini açıkladı. Bakan Koca açıklamasında "Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gaziantep'te meydana gelen üzücü olay nedeniyle bir hastamız daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdi. Can kaybımız 10'a yükseldi. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
SANKO Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, Twitter hesabından yapılan açıklamada, SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin, şunlar kaydedildi:
"Gaziantep'te özel bir hastanede meydana gelen patlama ile ilgili Bakanlığımızca müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Ekiplerimiz sahada süreci yakından takip etmektedir."
İKİ BAKAN OLAY YERİNDE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesindeki yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 9 hastanın yaşamını yitirdiği hastanede incelemelerde bulundu.
Kent protokolü tarafından Gaziantep Havalimanı'nda karşılanan Koca ve Gül, daha sonra olayın yaşandığı SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesine geçti. Yangının çıktığı yerde incelemelerde bulunan Koca ve Gül, yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Adalet Bakanımız, Bakan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, GAZİANTEP Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İl Sağlık Müdürümüz ve Başhekimlerimizin katılımıyla; ilimizdeki salgın seyrini ve alınan tedbirleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep valiliği olaya ilişkin basın açıklaması yayınladı. Açıklamada, "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.
Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.
Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ
Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamayla ilgili açılan sorusturma için 2 savcı görevlendirildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2020 günü saat 04:45 sıralarında Özel Sani Konukoglu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi gormekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle gorevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR
Öte yandan, hastanede görev yapan sağlık çalışanları da olay nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı. Bazı çalışanların hastaneden ayrılırken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Ağlayan çalışanları diğer arkadaşları teselli etti. Hastanede yakınları bulunan vatandaşlar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.