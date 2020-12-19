Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atıldı! İHA'lar tarih yazmaya devam ediyor

120+ SİHA ENVANTERDE

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki Bayraktar TB2 İHA sistemi ile birlikte şu anda envanterde bulunan 120+ Bayraktar TB2 S/İHA, 290 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.