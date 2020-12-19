Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atıldı! İHA'lar tarih yazmaya devam ediyor
Türkiye'de 280 bin saati aşkın süre kullanılan İHA'lar çok sayıda harekatta görev alarak Mehmetçiklere ciddi destek verdi. Bugüne kadar 154 adet Bayraktar TB2 SİHA'sı güvenlik güçlerine teslim edildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 382+ İHA platformu 380.000 saati aşkın uçuş gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atmış oldu. İşte yerli ve milli savunma sanayisinde tarih yazan İHA'lara ilişkin son detaylar...
Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri tarafından 280 bin saati aşkındır kullanılan Bayraktar TB2 S/İHA sistemi Fırat Kalkanı Harekatında kullanıldı, özellikle Zeytin Dalı Harekâtında 5300 saat zorlu meteorolojik şartlarda görev yaptı. Barış Pınarı Harekatında da başarıyla görev yapan Bayraktar TB2 S/İHA sistemleri son olarak Bahar Kalkanı Harekatında kullanıldı ve yapılan bütün görevlerin yüzde 80'inden fazlasını başarıyla tamamladı.
154 ADET TESLİM EDİLDİ
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar tarafından aktarıldığı üzere güvenlik güçlerine bugüne kadar toplam 154 adet Bayraktar TB2 S/İHA teslimatı gerçekleştirildi. Selçuk Bayraktar ürettikleri Bayraktar TB2 S/İHA sistemlerinin dört ülke envanterinde yer aldığını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Katar ve Ukrayna güvenlik güçleri Bayraktar TB2 S/İHA sistemlerini aktif olarak kullanmaktadır.
TÜRK HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATILDI
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterinde halihazırda 228+ adet mini İHA 100.000+ uçuş saatini tamamladı. Ayrıca Türk güvenlik güçlerinin yanı sıra Azerbaycan, Katar ve Ukrayna ordularında kullanılan 154 adet Bayraktar TB2 S/İHA 280.000 saati aşkın uçuş icra etmiş durumda. Baykar Savunma tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulan 382+ İHA platformu 380.000 saati aşkın uçuş gerçekleştirerek Türk havacılık tarihinde önemli bir ilke imza atmış oldu.
ÇOK YERDE KULLANILIYOR
Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, TSK, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor.
120+ SİHA ENVANTERDE
Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı envanterindeki Bayraktar TB2 İHA sistemi ile birlikte şu anda envanterde bulunan 120+ Bayraktar TB2 S/İHA, 290 bin uçuş saati ile güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.
YENİSİ GELİYOR
Baykar Savunma mühendisleri tarafından Bayraktar TB2 SİHA platformu üzerinden geliştirilen Bayraktar TB2S SİHA'ya SATCOM anten entegrasyonu yapıldı. SATCOM üzerinden yapılan bağlantı sayesinde S/İHA'lar görüş hattı (LOS) bağlantının getirdiği menzil kısıtından kurtularak teorik olarak bağlanılan uydunun kapsama alanı kadar geniş bir alanda yer kontrol istasyonu ile iletişim kurabiliyor ve daha geniş bir alanda, daha yüksek menzilde görev yapabiliyor.
Yakın bir zamanda SİHA'lar kullanılan elektro optik kamera konusundaki ambargolar ile gündeme gelmiş, kısa bir sürede ASELSAN CATS'in entegre ettiği sistemler test edilmişti.
TB2S SİHA'nın henüz resmi lansmanı yapılmadığı için hangi SATCOM'un kullanıldığı bilinmiyor. Ancak yerli olarak CTech firmasının ürettiği SATCOM sistemi bulunuyor. Bu nedenle ambargo tehlikesi olmadığı değerlendirilebilir.