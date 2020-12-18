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Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak. Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Gelen son dakika haberine göre, 'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında hafta sonu dışarı çıkma yasağı bugün saat 21.00'de başlayacak.



Yasak öncesi kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. 'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 15.30 sıralarında yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı.


BURSA'DA, KISITLAMA ÖNCESİ TRAFİK YOĞUNLUĞU
İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge doğrultusunda hafta sonu yurt genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Bursa'da trafik yoğunluğu oluştu.

Kısıtlama öncesi evlerine gitmek isteyen vatandaşlar, Bursa- Ankara yolunda trafiğe neden oldu.

Kent trafiğinin önemli noktalarından olan Acemler Kavşağı'ndan Bursa ve Ankara yönüne uzun araç kuyrukları oluştu. Kısıtlama öncesi kentte yüzde 60 oranında arttığı öğrenilen trafik yoğunluğu, dronla havadan görüntülendi.

Hafta sonu kısıtlaması öncesi İstanbul trafiğinde son durum nasıl? A Haber muhabiri detayları aktardı HAFTA SONU KISITLAMASI ÖNCESİ İSTANBUL TRAFİĞİNDE SON DURUM NASIL? A HABER MUHABİRİ DETAYLARI AKTARDI

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