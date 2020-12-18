Kütahya’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Adaköy köyünde ikamet eden A.E . (38) isimli şahsın ruhsatsız tabanca ve tüfek bulundurduğu ve ticaretini yaptığı yönünde bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca kapak takımı,1 adet tabanca namlusu, 1 adet tabanca kılıfı, 10 adet 9.mm tabanca mermisi, 30 adet el yapımı tabanca mermisi, 2 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet komando bıçağı, 4 adet sustalı bıçak,10 adet boş tabanca kovanı, 24 adet av tüfeği bilyesi, 4 adet av tüfeği kartuşu, 15 Adet silah bakımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi.

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