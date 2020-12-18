Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayılarını duyurdu | 18 Aralık 2020

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin 18 Aralık 2020'ye ait koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vefat ve vaka rakamlarını sosyal medya üzerinden açıklama yaparak değerlendirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 5 bin 707 oldu, 31 bin 945 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 753 bin 552'ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aktif vaka sayımız azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz." dedi.