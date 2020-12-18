Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 açıklaması! İyi haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu'' mesajını verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL'DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük." dedi.
Bakan Koca, tedbirlerin etkisinin görüldüğünü söyledi.
Fahrettin Koca, ''Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma yüzde 20'yi buldu. Polikliniklerde yaklaşık yüzde 30, hastaneye yatışlarda yüzde 15, yoğun bakımda ise yüzde yüzde 10 azalma oldu'' mesajını verdi.
Fahrettin Koca, "Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim." açıklamasını yaptı.
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