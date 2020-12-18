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Muş'ta 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda PKK'ya darbe

haberi... Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; ilde terör örgütü 'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Muş'ta 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda PKK'ya darbe

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.

İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.

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