Muş'ta 'Yıldırım-9 Operasyonu'nda PKK'ya darbe
Son dakika haberi... Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının istihbari çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Şenyayla bölgesinde "Yıldırım-9 Operasyonu" gerçekleştirildi.
İki depoda yapılan aramada 582 büyük pil, 155 metre uzunluğunda kablo, 2 çift ayakkabı, tabanca ve çiftli şarjör kılıfı, 6 siyah renkli şemsiye, palaska, 2 çadır, dinamo ve mekanizması, küçük tüp, akü ve muhtelif miktarda yaşam ile sağlık malzemeleri bulundu.