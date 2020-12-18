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Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa açmak istediğini belirtirken Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu Merkel'e söyledi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 Güncelleme Tarihi: 18.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke ilişkilerini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, yeni dönemde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri değerlendirildi.

MERKEL'E TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediğini belirterek, Türkiye-AB ilişkilerine yönelik sergilediği yapıcı katkı ve gayretleri için Almanya Başbakanı Merkel'e teşekkür etti.

FIRSAT PENCERESİNE ZARARA VERİR

Son AB Zirvesi'nde sağduyulu liderlerin katkısıyla olumlu gündeme atıfta bulunulmasını önemsediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer yandan Türkiye-AB ilişkilerinde kriz çıkarmak için çaba harcayanların olumlu gündem ve karşılıklı yarar için açılmış bu fırsat penceresine zarar vereceğini dile getirdi.

YUNAN TARAFI BAHANELERLE KAÇTI

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la istikşafi görüşmeleri yeniden başlatmaya hazır olduğunu ifade etmesine rağmen, Yunan tarafının yeni bahanelerle görüşmelerden kaçtığını belirterek, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergilemeye devam ettiğini söyledi.


18 MART MUTABAKATI

Türkiye-AB ilişkilerinin son iki yıldır bazı üyelerin dar çıkarlarına hapsedilmesiyle zaman kaybı yaşandığına işaret eden Başkan Erdoğan, son AB Zirvesi kararında daha güçlü şekilde atıfta bulunulan olumlu gündemin anahtarının 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'e yaklaşan Noel ve yeni yıl dolayısıyla tebriklerini de iletti.

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