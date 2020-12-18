Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler: Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan paylaşımı
İletişim Başkanı Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait bazı gazete kupürlerini paylaştı. Altun "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" gibi metinlerin yer aldığı kupürlere "Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler" notunu düştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.
KUPÜRLERİ PAYLAŞTI
Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.
Fahrettin Altun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Doğum gününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler."