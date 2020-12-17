18 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme! ‘‘Genel başkanlık koltukları…’’

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme! ‘‘Genel başkanlık koltukları…’’

’den ayrılarak ’yi kuran A Haber’e konuk oldu. Partisi TDP’nin ne amaçla kurulduğunu anlatan Mustafa Sarıgül, ‘‘’de iktidara alternatif bir parti olsaydı bu partiyi kurmamıza gerek olmazdı’’ derken CHP Genel Başkanı ’na ‘Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.’ sözleriyle gönderme yaptı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
ABONE OL
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme! ‘‘Genel başkanlık koltukları…’’

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

Amblemimiz çok güzel, muhteşem bir şey. Anadolu ile Trakya'yı buluşturuyoruz, Anadolu ile Trakya'yı bir yıldızla buluşturuyoruz. O yıldız da bizim ay yıldızımızın bir parçası. Bundan sonra kalbimiz bütün Türkiye için atacak. Biz istiyoruz ki; hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün ülkemizdeki yurttaşlarımızı bir sevgi altında, bir kalp altında birleştirelim ve kalbimiz Türkiye için, bayrağımız için atsın.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme! ‘‘Genel başkanlık koltukları…’’ TDP GENEL BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY GÖNDERME! ''GENEL BAŞKANLIK KOLTUKLARI…''

''MUHALEFETİN DERMANI YOK''

Biz 12 sene önce bir ara vermiştik. O arada baktık, değerlendik ki muhalefetin dermanı yok. İktidarın yaptığı iyi çalışmalar varsa bunları anlatacağız ama eksik bıraktıklarını da çözüm önerileriyle kamuoyumuzla paylaşacağız. Kararlı, verimli, son derece uyumlu bir kadroyla yola çıktık, değişim başlıyor.

''İKTİDAR ALTERNATİFİ PARTİ OLSA BU PARTİYİ KURMAZDIK''

Türkiye'de iktidar alternatifi bir parti olmuş olsa bizim parti kurmamıza gerek yoktu. Türkiye'de iktidara yakın bir muhalefet partisi olsa bizim parti kurmamıza gerek yoktu. Türkiye Değişim Partisi kendiliğinden doğmadı, milletimizden gelen bir istekle doğdu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KOLTUK' GÖNDERMESİ!

TDP, Ankara'ya zaman tüketmeye, gününü gün etmeye gitmiyor. Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.

Mustafa Sarıgül partisi Türkiye Değişim Hareketinin logo ve müziğini tanıttı MUSTAFA SARIGÜL PARTİSİ TÜRKİYE DEĞİŞİM HAREKETİ'NİN LOGO VE MÜZİĞİNİ TANITTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA