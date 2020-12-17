TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na olay gönderme! ‘‘Genel başkanlık koltukları…’’

CHP’den ayrılarak TDP’yi kuran Mustafa Sarıgül A Haber’e konuk oldu. Partisi TDP’nin ne amaçla kurulduğunu anlatan Mustafa Sarıgül, ‘‘Türkiye’de iktidara alternatif bir parti olsaydı bu partiyi kurmamıza gerek olmazdı’’ derken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.’ Bu sözlerle gönderme yaptı.

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesine önemli açıklamalarda bulundu.

Mustafa Sarıgül'ün açıklamaları şu şekilde:

Amblemimiz çok güzel, muhteşem bir şey. Anadolu ile Trakya'yı buluşturuyoruz, Anadolu ile Trakya'yı bir yıldızla buluşturuyoruz. O yıldız da bizim ay yıldızımızın bir parçası. Bundan sonra kalbimiz bütün Türkiye için atacak. Biz istiyoruz ki; hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün ülkemizdeki yurttaşlarımızı bir sevgi altında, bir kalp altında birleştirelim ve kalbimiz Türkiye için, bayrağımız için atsın.

''MUHALEFETİN DERMANI YOK''

Biz 12 sene önce bir ara vermiştik. O arada baktık, değerlendik ki muhalefetin dermanı yok. İktidarın yaptığı iyi çalışmalar varsa bunları anlatacağız ama eksik bıraktıklarını da çözüm önerileriyle kamuoyumuzla paylaşacağız. Kararlı, verimli, son derece uyumlu bir kadroyla yola çıktık, değişim başlıyor.

''İKTİDAR ALTERNATİFİ PARTİ OLSA BU PARTİYİ KURMAZDIK''

Türkiye'de iktidar alternatifi bir parti olmuş olsa bizim parti kurmamıza gerek yoktu. Türkiye'de iktidara yakın bir muhalefet partisi olsa bizim parti kurmamıza gerek yoktu. Türkiye Değişim Partisi kendiliğinden doğmadı, milletimizden gelen bir istekle doğdu.

KILIÇDAROĞLU'NA 'KOLTUK' GÖNDERMESİ!

TDP, Ankara'ya zaman tüketmeye, gününü gün etmeye gitmiyor. Biz tüzüğümüzde diyoruz ki; bir genel başkan partisini iki genel seçim iktidara taşıyamazsa bırakması lazım. Genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil, hizmet üretme yeri olması lazım.