KKTC'de Kovid-19 alarmı! Yakalanan mültecilerde pozitif vaka çıktı

52 BİN KİŞİ AŞILANACAK

Aşılarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını kaydeden KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ilk etapta 52 bin kişiye aşı yapılmasının planlandığını belirtti. Pilli aşı önceliğinin sağlık çalışanlarına ve risk altındaki kişilere uygulanacağını ifade etti. Öte yandan, Bakan Pilli, 15 Kasım'da açılışı gerçekleşen Acil Durum Hastanesi'nin önümüzde hafta faaliyete geçeceğini açıkladı.

GÜNEY KIBRIS'TA 457 YENİ VAKA

Öte yandan, Güney Kıbrıs da Kovid-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 457 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.