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KKTC'de Kovid-19 alarmı! Yakalanan mültecilerde pozitif vaka çıktı

Tüm dünyada rekor sayıda artış görülen vakaları ’nde () de baş gösterdi. Ülkeye geçtiğimiz hafta kaçak yollardan girmeye çalışan 17 mülteciden 11’inde Covid-19’a rastlandı. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde görevli bir sağlık çalışanın  Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğunu gizlemesi paniğe neden oldu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 17.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
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KKTC'de Kovid-19 alarmı! Yakalanan mültecilerde pozitif vaka çıktı

Kış ayının gelmesiyle artış gösteren (Kovid-19) vakaları 'nde de () alarm verdi. KKTC Dr. , ülkedeki günlük kornavirüs bilançosunu açıkladı.

Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1840 olduğunu, 33 kişide pozitif vakaya rastlandığını, 24 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile KKTC'ye gelen turistlerde rastlandığını, 11 vakanın ise, geçtiğimiz hafta kaçak yollarla ülkeye gelen mültecilerde tespit edildiğini ifade etti. Pilli 13 vakanın ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

SAĞLIK ÇALIŞANI TEMASLI OLDUĞUNU SAKLADI

Pilli, ayrıca Lefkoşa Dr. Hastanesi'nde görevli bir personelin kovid-19 hastası bir kişi ile temaslı olduğunu sakladığını belirtti. Söz konusu temaslı hastane personelinin sorumsuzca görevine devam ettiğini belirten Pilli, hastane personeli hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

YAKALANAN MÜLTECİLER POZİTİF ÇIKTI

Geçtiğimiz hafta Yenierenköy-Dipkarpaz arasında KKTC'ye kaçak yollarla girmeye çalıştıkları sırada yakalanan 17 mülteciden 11'inin Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtildi. Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa Kalfaoğlu diğer mültecilerin de pozitif çıkmasının beklendiğini açıkladı. İskele Polis Müdürlüğü tarafından mahkemeye de çıkarılan mülteciler bölgede paniğe neden oldu.

52 BİN KİŞİ AŞILANACAK

Aşılarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını kaydeden KKTC Sağlık Bakanı Pilli, ilk etapta 52 bin kişiye aşı yapılmasının planlandığını belirtti. Pilli aşı önceliğinin sağlık çalışanlarına ve risk altındaki kişilere uygulanacağını ifade etti. Öte yandan, Bakan Pilli, 15 Kasım'da açılışı gerçekleşen Hastanesi'nin önümüzde hafta faaliyete geçeceğini açıkladı.

GÜNEY KIBRIS'TA 457 YENİ VAKA

Öte yandan, da Kovid-19 salgınıyla mücadele etmeye devam ediyor. Rum tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 457 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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