İstanbul'da MİT'in gerçekleştirdiği tarihi operasyonla yakalanan İranlı ajanlar hakkında karar verildi

B.F.'nin 7 Ekim günü Türkiye'ye giriş yaparak F.D. ve F.F. ile ekip kurduğu, aynı gün insan kaçakçıları A.F. ve M.F. vasıtasıyla illegal olarak Türkiye'ye giriş yapan Saberin S.'nin B.F. ve Nihat Aşan'ın kuzeni E.A. tarafından Van'a götürüldüğü öğrenildi.

Saberin S.'nin 8 Ekim'de sahte İran pasaportunu kullanarak B.F.'nin ekibinden F.D. ile kara yolu ile aynı gün B.F. ve F.F.'nin de hava yolu ile İstanbul'a geldiği tespit edildi.

B.F, F.D. ve F.F.'nin, 9 Ekim'de Esenyurt'taki bir yapı marketten plastik kelepçe ve bez satın aldığı, buraya binek araç ve minibüs ile gelen T.D. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyle TÜYAP Fuar alanı civarına gittiği saptandı.

Aynı gün akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul'a gelen Chaab'ın, taksiyle geldiği Beylikdüzü'nde, kendisini bekleyen Saberin S. ve şoförün içinde bulunduğu minibüse bindiği belirlendi. Minibüste etkisiz hale getirilen Chaab'ın sevgilisi tarafından B.F. ve beraberindeki kişilere teslim edildiği öğrenildi.

El ve ayakları bağlanan ve bayıltılan Habib Farajollah Chaab'ın, B.F. ve beraberindekiler tarafından 10 Ekim'de insan kaçakçısı N.Ç.'nin Van'daki evine götürüldüğü, orada farklı bir araca bindirilerek insan kaçakçıları A.F. ve M.F.'ye teslim edildiği, illegal olarak İran'a geçişinin sağlandığı tespit edildi. Saberin S.'nin de aynı gün illegal yollardan İran'a kaçtığı belirlendi.