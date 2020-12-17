İranlı muhalif Habib Chaab’ın kaçırılma anları ortaya çıktı

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab'ın Türkiye'den İran'a kaçırılmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İran istihbaratının Chaab'ı İran’a kaçırmak için eski eşini kullandığı öne sürüldü. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab, Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kaybolmuştu. MİT konuya ilişkin hızlı bir soruşturma yürüttü.

İranlı muhalif ismin, İran istihbaratı tarafından bir kadın kullanılarak tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. 9 Ekim'de İstanbul'a gelen Chaab, İranlı ajanlar tarafından kaçırıldı.

Soruşturmayı derinleştiren MİT, İran istihbaratıyla bağlantılı hücreyi çökertti. Yakalanan 15 kişiden 13'ü tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

HAAB BÖYLE TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜ

İsveç'te 14 yıl sürgün hayatı yaşayan İranlı muhalif Habib Chaab Türkiye'ye geldikten sonra ortadan kayboldu. MİT ve Emniyet'in hızlı bir şekilde yürüttüğü soruşturmayla Chaab'ın ardında bıraktığı esrarengiz olaylar zinciri çözüldü.





MİT, İranlı muhalif ismin, İran istihbaratının kontrolündeki uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından eski eşi kullanılarak tuzağa düşürüldüğünü ortaya çıkardı.

MUHALİF CHAAB'A ESKİ EŞ İLE İSTANBUL TUZAĞI

İddiaya göre eski eşi, Chaab'ı 14 yıldır yaşadığı İsveç'ten kendisini görmek ve 100 bin avro borç vermek vaadiyle İstanbul'a çağırdı. Chaab da 9 Ekim'de Beylikdüzü'ndeki adrese geldi. Chaab, eski eşinin içinde bulunduğunu düşündüğü minibüse bindi ve o anda bayıltılarak kaçırıldı.

KAÇIŞ GÜZERGAHLARI: İSTANBUL- VAN-İRAN



İran'a doğru yola çıkan Zindaşti'nin adamları, alternatif yollardan Van'a ulaşarak Chaab'ı İran'a götürdü. Muhalif ismin kaçırılmasında Zindaşti'nin yeğeni Bahtyar F. liderliğinde bir ekibin aktif görev aldığı ve Türkiye aleyhine casusluk faaliyeti yürüttüğü tespit edildi.

PLASTİK KELEPÇE ALIRKEN GÖRÜNTÜLENDİLER

MİT ile İstanbul Organize Şube Müdürlüğü ekipleri casusları tek tek belirledi. Hatta bu kişilerin plastik kelepçe alırken ve İranlı muhalifi kaçırırken kullandığı minibüsün görüntülerine de ulaştı.

İRAN İSTİHBARATINA ÇALIŞAN HÜCRE ÇÖKERTİLDİ: 9 TUTUKLAMA



Ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli 3 ilde operasyon gerçekleştirildi. 11 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 9'u tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.