Toplam vaka sayısının 1 milyon 898 bin 447 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 661 bin 191'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.