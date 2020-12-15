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Son dakika:15 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?

Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin günlük sayısını açıkladı. hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Tabloya göre son 24 saatte 235 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 881'e yükseldi.

Toplamda 21 milyon 490 bin 195 test yapıldı.

Bugün yapılan 206 bin 190 testten, 32 bin 102 yeni vaka sayısı, 5 bin 105 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 1 milyon 898 bin 447 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 661 bin 191'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.

AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 14 Aralık 2020 Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü? SON DAKİKA HABERİ | SAĞLIK BAKANLIĞI 14 ARALIK 2020 KOVİD-19 VAKA SAYILARINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

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