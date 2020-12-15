Son dakika:15 Aralık koronavirüs vaka sayıları açıklandı: Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 15 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulundu.İşte 15 Aralık'a ait koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
Tabloya göre son 24 saatte 235 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 16 bin 881'e yükseldi.
Toplamda 21 milyon 490 bin 195 test yapıldı.
Bugün yapılan 206 bin 190 testten, 32 bin 102 yeni vaka sayısı, 5 bin 105 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 1 milyon 898 bin 447 olduğu, bugün iyileşen 29 bin 247 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1 milyon 661 bin 191'de yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 5 bin 988 olduğu açıklandı.
AĞIR HASTA SAYIMIZ DURAĞAN SEYREDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...