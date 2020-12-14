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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 14 Aralık 2020 Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

SON DAKİKA HABERİ | Sağlık Bakanlığı 14 Aralık 2020 Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

haberine göre; Sağlık Bakanlığı adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Aralık 2020 tarihine ait korona virüs vaka (Kovid-19) sayısını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz." mesajını verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı adresi üzerinden Türkiye'nin 14 Aralık 2020 tarihine ait korona virüs vaka (Kovid-19) sayısını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 289 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 617 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU

Ağır hasta 5 bin 980 oldu, 28 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 631 bin 944'e yükseldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz." mesajını verdi.

Sağlık Bakanlığı 14 Aralık 2020 Kovid-19 vaka ve vefat sayılarını açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü? SAĞLIK BAKANLIĞI 14 ARALIK 2020 KOVİD-19 VAKA VE VEFAT SAYILARINI AÇIKLADI | TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

DÜNÜN KORONA VİRÜS TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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