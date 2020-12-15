



'BURAYI İSTANBUL ZANNETTİK' DEMİŞLER



Konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bizim bölgemize zaman zaman özellikle de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından araçlarla hayvan bırakılıyor. Bizim arkadaşlarımız bunları yakaladıkları halde iyi niyet çerçevesinde basına, medyaya servis yapılmadı. Bu bir kez değil, defalarca tekrar edilen bir hadise. Bir de pişkin pişkin, 'Ben burayı İstanbul zannettim' diye konuşuyor. Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Siz bu hayvanları nereye boşalttığınızı, boşalttığınız o yerin hangi ilçe olduğunu bilmiyor olamazsınız. Dolayısıyla dışarıdan gelen hayvanları buraya boşaltıyorlar. Bu boşaltılan hayvanlar, kanun gereği buraya ait hayvan statüsünde değiller. Bunlar dışarıdan geldiler. Biz bu hayvanları alıp barınağa götürdüğümüz zaman onları bulundukları yerden almış sayılamayız. O yüzden de biz dışarıdan gelen hayvanları alıp, eğer kısırlaştırılması gerekiyorsa kısırlaştırmaya götürüyoruz veya barınağa gitmesi gerekiyorsa barınağa götürüyoruz" dedi.