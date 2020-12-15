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Son dakika: Kocaeli’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

merkezli dört ilde /’nin yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 10’u askeri okul eski öğrencisi olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: Kocaeli’de FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Edinilen bilgiye göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Kocaeli merkezli Kayseri, Yalova ve Bursa illerinde belirlenen adreslere, polis ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 askeri okul eski öğrencisi ve daha önce açığa alınan 1 üsteğmen gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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