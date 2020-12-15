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Adana’da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama

’da narkotik polisinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda yüklü miktarda ele geçirildi, gözaltına alınan 126 kişiden 26’sı tutuklandı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Adana’da uyuşturucu ticaretine 26 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, 7-13 Aralık tarihlerinde operasyonlar düzenledi. Polis, yaptığı 68 baskında 126 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında 3 bin 12 adet uyuşturucu hap, 774 gram bonzai, 216 gram esrar, 23 gram metamfetamin, 14 gram eroin, 1 kök Hint keneviri, ruhsatsız 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 126 şüpheliden 26'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


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