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Son dakika: Ege'de deprem! Türkiye'de son depremler

tarafından yapılan açıklamada 4 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Depremin derinliğinin 10,17 km olduğu kaydedildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2020
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Son dakika: Ege'de deprem! Türkiye'de son depremler

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.48'de Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 10,17 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 126 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.

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