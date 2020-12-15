Son dakika: Görüntüler İstanbul'dan! Türkiye'de koronavirüs mezarlıkları: Dünyaya böyle servis edildi

Sarıyer Kilyos ve Beykoz Baklacı mezarlıklarıyla ilgili "Koronavirüs Mezarlığı" söylemlerinin doğru olmadığını, bu mezarlıkların daha önceden de var olduğunu ifade eden Koç, şunları dile getirdi:

"Mezarlıkların büyütülmesi dahi söz konusu değil. Buralar, mevcut var olan mezarlıklar. Defin işlemlerine hazır olabilecek durumda olan büyük çoğunluğu boş olan mezarlıklarımızdı. Kilyos ve Baklacı'yı belirlememizin altında yatan sebep hızlı şekilde defin sağlamak içindir.