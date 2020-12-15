Son dakika: Başkan Erdoğan AB Konseyi Başkanı ile görüştü

DOĞU AKDENİZ'DE İYİ NİYETLİYİZ

Tüm bunlar olurken Türkiye'nin, politikalarını sadece ve sadece hakkaniyet ve adalet temelinde şekillendirdiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda da iyi niyet ve yapıcı tutum sergileyen tarafın Türkiye olduğunu; bu konuda uluslararası konferans düzenlenmesi yönündeki önerisinin hâlâ masada bulunduğunu ifade etti. Bu konferansın KKTC dahil kimseyi dışlamamasının önemli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için gereken çabayı ortaya koyanın da her daim Türk tarafı olduğunu dile getirdi.