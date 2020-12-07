Son dakika: O ülkede 6.4 büyüklüğünde deprem I 2020 Dünya genelinde son depremler
Son dakika haberi... Filipinlerde 6.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin ardından yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.
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Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.
30 KM DERİNLİKTE
Filipinler'in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.