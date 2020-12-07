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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: O ülkede 6.4 büyüklüğünde deprem I 2020 Dünya genelinde son depremler

Son dakika: O ülkede 6.4 büyüklüğünde deprem I 2020 Dünya genelinde son depremler

Son dakika haberi... Filipinlerde 6.4 büyüklüğünde yaşandı. Depremin ardından yapılan açıklamada herhangi bir can kaybının olmadığı açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Son dakika: O ülkede 6.4 büyüklüğünde deprem I 2020 Dünya genelinde son depremler

Filipinler'de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

30 KM DERİNLİKTE

Filipinler'in Sorsogon eyaletindeki Prieto Diaz bölgesinde, yerel saatle 22.30 sıralarında 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 30 kilometre altında meydana geldiği bildirildi. Yerel medya, depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığını duyurdu.

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