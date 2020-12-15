Kervansaray Holding’de yaşanan usulsüzlükler ile ilgili HSK soruşturma başlattı

HSK'ya verilen dilekçeye göre, holdingin eski Yönetim Kurulu Başkanı Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan'ın avukatı Mustafa Kahraman'ın, eski iş arkadaşı İrfan Hattatoğlu garip bir şekilde kayyum heyetinin başkanlığına getirildi. İddiaya göre başta İrfan Hattaoğlu olmak üzere kayyumlar hem Sayılgan'ın avukatları ile hem de mahkeme başkanı ile tanışıyordu. Bu durum etik bulunmadı.