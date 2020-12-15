MSB acı haberi duyurdu: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı, Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar'ın Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
GÜNDEM DHA
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Afyon Hava Meydan Komutanlığı'nda görev yapan silah arkadaşımız Hava Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Taşpınar, Covid-19 tedavisi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileriz" denildi.