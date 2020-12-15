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Koronavirüsü öldürüyor! İsrail'deki araştırmanın sonucu şaşırttı

'de yapılan bir araştırmada ışığı yayan ışıkların koronavirüsü öldürdüğü ve odaları temizlemek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 15.12.2020 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020
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Koronavirüsü öldürüyor! İsrail'deki araştırmanın sonucu şaşırttı

'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ışığı yayan ışıkların koronavirüsü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

İsrail'de yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı. Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19'a neden olan da dahil olmak üzere koronavirüsleri öldürdüğü keşfedilmişti.

Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi. Üniversitesi'nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.

"HAVA STERİLİZE EDİLECEK"

Mamane, "Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor.

Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir" dedi.

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