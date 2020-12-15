15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

Son dakika haberi... Terör örgütü 'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2020
ABONE OL
İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon yaptı.

İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

Teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerle ile ilgili çalışmalarını tamamlayan ekipler saat 00.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

Aralarında Beyoğlu ve Küçükçekmece'nin de bulunduğu 7 ilçede eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 9 adrese baskın düzenlendi.

İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul'da PKK'ya gece yarısı operasyonu: 5 gözaltı var

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA