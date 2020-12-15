Son dakika: İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.