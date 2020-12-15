15 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

Son dakika: İstanbul'da PKK'ya operasyon: 5 gözaltı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.12.2020 08:49
Güncelleme:15.12.2020 09:03
Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul'da PKK'ya operasyon
İstanbul'da PKK'ya operasyon
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon!
Adnan Oktar suç örgütüne operasyon!
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den A Haber’de flaş açıklamalar
Savunma Sanayii Başkanı Demir’den A Haber’de flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
CHP'li İBB zabıtasından skandal!
CHP'li İBB zabıtasından skandal!
Başkan Erdoğan'dan komşu ülkelere çağrı
Başkan Erdoğan'dan komşu ülkelere çağrı
ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı!
ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı!
Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?
Kılıçdaroğlu CHP'deki tacizlere neden sessiz?
Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler?
Çiftçi ve esnafa yönelik yeni tedbirler neler?
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Bakanlık vaka sayılarını açıkladı
Yılbaşında sokak kısıtlaması olacak mı?
Yılbaşında sokak kısıtlaması olacak mı?
Dink davasında mütalaa açıklandı
Dink davasında mütalaa açıklandı
Daha Fazla Video Göster