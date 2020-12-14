Son dakika: İzmir'deki sel felaketinden acı haber geldi: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Son dakika haberine göre İzmir'de 4 gündür aralıklarla devam eden yağışlar gece yarısı etkisini artırınca bazı bölgelerde sele neden oldu. Menderes ilçesinde dereden geçmeye çalışan hafif ticari aracın sel sularına kapılması sonucu ise araçtaki 5 kişiden ikisi kayboldu. Olay yerinde arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, kayıp bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Dereköy Mahallesi ile Görece Mahallesi arasındaki Çakallar Mevkisi'ndeki dereden geçmeye çalışan bir hafif ticari araç, yağmur nedeniyle debisi yükselen derenin sularına kapıldı.
Aracın derede sürüklenmeye başlamasıyla birlikte araçtaki 5 kişiden 3'ü kurtulmayı başarırken, iki kişi sel sularında kayboldu. Arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, kayıp bir kişinin cansız bedenine ulaştı.
Araçtan kurtulanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip arama kurtarma çalışması başlatıldı. Araç olay yerinden yaklaşık 800 metre uzaklıkta bulunurken, şartların zorlaşması üzerine ekipler aramaya ara verdi.
İki mahalle arasında polis ekipleri de nöbet tutarak başka kişilerin dereden geçmesine engelliyor.
Öte yandan, arama kurtarma çalışmalarının sabah erken saatlerde başlayacağı öğrenildi.