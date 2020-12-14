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Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde, dün başlayıp, gece boyu yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar, sular altında kaldı. Öte yandan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcarken belediye siren sesleriyle uyarı yaptı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:03
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Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Özellikle Serik ilçesine bağlı Belek ve Kadriye mahallelerinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış, tarım alanları ve seralarda su baskınlarına neden oldu.

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Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

Kadriye'de çilek seralarının bazıları tamamen suya gömüldü. Yağışın gece boyunca devam ettiği ilçede Serik- Belek yolunda bulunan muz seraları da sular altında kaldı.

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Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

Muz fidelerinin bulunduğu seralara giremeyen üreticiler, yağışın etkisini yitirmesini beklerken, Belek'ten geçen Acısu Deresi'nin de su seviyesi yağmur sularıyla birlikte önemli ölçüde yükseldi. Bölgede yağışın devam ettiği ve Acısu Deresi'nde taşkın riski bulunduğu belirtildi.

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Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

YILDIRIM İSABET EDEN, PALMİYE AĞACI YANDI

Yağışın etkisini sürdürdüğü Antalya kent merkezinde de birçok noktada su baskınları meydana geldi. Su baskınları, cep telefonu kameralarına da yansıdı.

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Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

Sulara gömülmüş aracın yanı sıra yıldırım isabet etmesi sonrası yanan palmiye ağacının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.