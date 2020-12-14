Antalya ve İzmir'de alarm! Siren sesleriyle uyarı

Son dakika haberine göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 'turuncu' alarmın verildiği Antalya'da yağış, yer yer şiddetli olarak etkisini sürdürüyor. Antalya'nın Serik ilçesinde, dün başlayıp, gece boyu yer yer şiddetli olarak etkisini sürdüren yağış nedeniyle tarım alanları ve seralar, sular altında kaldı. Öte yandan İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yağmurun ardından denizin taşması sonucu çok sayıda araç su içerisinde kalırken, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcarken belediye siren sesleriyle uyarı yaptı.

Giriş Tarihi: 14.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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