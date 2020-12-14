EPDK Başkanı Yılmaz: Temsil-ağırlama giderleri elektrik tarifesi kapsamından çıkarıldı

"EPDK ZAM YADA FİYAT ARTIŞI YAPMADI"

Geçen hafta gündeme gelen dağıtım gelirlerine ilişkin tebliğle ilgili temsil-ağırlama gideri konusunun kamuoyuna yanlış aksettirildiğini ve siyaset malzemesi yapıldığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: "İşin doğrusunu bir kez daha anlatmak gerekiyor. EPDK bu tebliğle zam ya da bir fiyat artışı yapmadı.