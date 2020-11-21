ABD'de teröristbaşı Fetullah Gülen protestosu! Türkiye'ye iade edin

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesince (TASC), Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki Türkiye karşıtı faaliyetleri protesto edildi. Terör örgütünün, Türk Amerikan toplumu adına şiddetle kınandığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en kısa sürede Türkiye'ye iadesi talep edildi.

TASC, New Jersey eyaletinde düzenlediği gösteride, FETÖ'nün ABD'deki Türkiye karşıtı faaliyetlerini protesto etti. Protesto sırasında Türk bayrağı açıldı ve ortak açıklama yapıldı.

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLMELİ"

Açıklamada, "FETÖ'nün Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne ve birliğine karşı hain ve sinsi girişimde bulunmakla yetinmeyip uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde çalışmalarına devam ettiği" belirtilerek, "Ermenilerle beraber Türkiye'ye saldırmaktan çekinmeyen FETÖ, tutuklu teröristleri bahane ederek Türkiye'yi insan hakları konusunda şikayet etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütünün, Türk Amerikan toplumu adına şiddetle kınandığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en kısa sürede Türkiye'ye iadesi talep edildi.

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