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HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis

Son dakika haberine göre terör soruşturması kapsamında görevden alınan 'li eski  Başkanı 'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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HDP'li eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier'e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 9 yıl hapis

Terör soruşturması kapsamında görevden alınan 'li eski Başkanı , 'da yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

PKK'LI TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK

Teslim olan 'Zerdeşt' kod adlı terörist E.T.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan HDP'li Nazlıer'in, 6 Haziran 2016'da terör örgütünün Ape Musa kampından gelen 5 teröristi karşıladığı öğrenilmişti.

Nazlıer'in evinde sakladığı teröristler arasında Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede aranan 'Eylül Ergani' kod adlı ile 300 bin TL ödülle gri listede aranan ve polis memuru Nazım Tuncer'i şehit eden 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'ın da bulunduğu belirlenmişti.

PKK'LILARA SIĞINAK KAZMIŞ

Teröristlerin yaşam malzemesi temin etmesi için liste verdiği Rojda Nazlıer'in, "Babam cezaevine girdi, ama ben buradayım. Merak etmeyin ben sizinle ilgileneceğim. Her zaman gelip gidebilirsiniz" dediği öğrenilmişti.

Nazlıer'in ayarladığı minibüsle başka bir terör kampına nakledilen teröristlerden Murat Üçer, Derik Kaymakamı Safitürk'ün şehit edilmesi dahil 6 ayrı saldırı düzenledi. Üçer ve Taşkıran, 1 Şubat 2018'de Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlen operasyonda öldürüldü. İtirafçı E.T.'nin HDP'li Rojda Nazlıer'le ilgili verdiği ifadede şu bilgiler de yer aldı:

"Dağ kadrosundaki teröristleri evinde barındırıyordu. Hatta dağ kadrosundan gelen kadın teröristler evinde yıkanıp geri gidiyorlardı. Örgütün lojistik ihtiyaçlarını karşılardı. 2016 Ekim ayında, Lice'ye bağlı Şenlikköy Yücetepe bölgesinde birlikte sığınak kazdık. Rojda, kadın teröristlerin çok yakın arkadaşıydı."

TÜM AİLE PKK'LI

2012 yılında üyeliğinden 6 yıl 3 ay ceza alan HDP'li Rojda Nazlıer'in ailesi de PKK'lı. Terör örgütü üyeliğinden cezaevinde olan 'Ape' kod adlı baba Adem Nazlıer'in, hapse girmeden önce kendine ait araçla yaralı bir teröristi PKK'lı Murat Üçer'le birlikte örgüt kampına götürdüğü tespit edildi. Nazlıer'in iki kardeşinin de PKK'nın dağ kadrosunda bulunduğu, sabotaj eğitimi alan kardeşlerinden birinin kırsalındaki sığınakta bomba hazırlarken meydana gelen patlamada öldüğü belirtildi.

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