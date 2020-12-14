PKK'LI TERÖRİSTLERE YARDIM VE YATAKLIK

Teslim olan 'Zerdeşt' kod adlı terörist E.T.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan HDP'li Nazlıer'in, 6 Haziran 2016'da terör örgütünün Ape Musa kampından gelen 5 teröristi karşıladığı öğrenilmişti.

Nazlıer'in evinde sakladığı teröristler arasında Derik Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit olduğu saldırıyı düzenleyen ve 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi listede aranan 'Eylül Ergani' kod adlı Murat Üçer ile 300 bin TL ödülle gri listede aranan ve polis memuru Nazım Tuncer'i şehit eden 'Botan' kod adlı Veli Taşkıran'ın da bulunduğu belirlenmişti.