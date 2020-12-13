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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler... Milletvekili-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Altınok, sağlık durumuna ilişkin hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
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AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un Covid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika haberler | AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı

Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok;

"Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.

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