AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok’un Covid-19 testi pozitif çıktı
Son dakika haberler... AK Parti Erzurum Milletvekili-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok’un Covid-19 testi pozitif çıktı. Altınok, sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı.
GÜNDEM İHA
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Son dakika haberler | AK Parti Erzurum Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı
Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok;
"Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.
Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum.— Selami Altınok (@Selami__Altinok) December 13, 2020
İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum.