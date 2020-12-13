Azerbaycan'dan son dakika açıklaması: Ermenistan'ın terör saldırısında 4 asker şehit oldu

8 Aralık'ta ise iletişim ekipmanlarının montajı sırasında bir asker öldü ve bir telekomünikasyon çalışanı ağır yaralandı. Bu nedenle Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi bölgede terörle mücadele operasyonu yürütmek zorunda kaldı. Bazı Ermeni siyasi liderlerinin ve Ermeni medyasının bu gibi durumlarda Rus barış gücü ve Azerbaycan tarafına karşı asılsız iddialarda bulunması kabul edilemez. Ermeni tarafı, üçlü bildirinin hükümlerinin uygulanmasını sağlamalı, ateşkesin ve barışın sürdürülmesini desteklemeli, provokasyonlardan kaçınmalı."

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